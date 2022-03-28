Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hapis cezası!

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CHP milletvekili olduğu dönemde partisinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "cahil" diyerek hakaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

4 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti

İnce'nin 2016 yılında yaptığı konuşması nedeni ile 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, tüm muhalifler gibi, hakareti 'özgürlük' sayarak "Bir insana 'cahil' demek suç değildir." savunması yaptı. İnce, adliye çıkışı yaptığı açıklamada da sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Davanın savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanı'na hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirterek 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davaya katılmayan İnce iyi halden yararlandı

Muharrem İnce davanın karar duruşmasına katılmadı. İnce'nin avukatları Eren Eylem Dudu, Seda Baydere, Semra Yıldız mahkemede hazır bulunurken, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek, İnce'nin beraatını talep etti.

Hakim, İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi. İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini söyledi.