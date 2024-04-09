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Kobi Memişoğlu: Ramazan ayının bereketi ihracata yansıdı
Kobi

Memişoğlu: Ramazan ayının bereketi ihracata yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:48:00 -
Memişoğlu: Ramazan ayının bereketi ihracata yansıdı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir kutlama yayımladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı sadece paylaşım duygumuzu artırmıyor, aynı zamanda dayanışmanın güzelliğini de bizlere hatırlatıyor. Sahip olduğumuz nimetleri anlamamıza vesile oluyor. Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde heyecan ve mutlulukla bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nda ailemiz, dostlarımız ve arkadaşlarımız ile daha da yakınlaşmanın sevincini yaşayacağız.

Bu sene Ramazan ayını da kapsayan yılın ilk çeyreğinde ihracat hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 6,1 artan ihracatımız mart ayında eksik iş günü sayısı dolayısıyla etkilense de yılın ilk çeyreğini yüzde 1,4 artış ve 1 milyar 075 milyon dolar ihracat değeriyle tamamladık. 29 Mart 2024 tarihinde ise günlük 37,6 milyon dolar ile son 9 ayın en yüksek günlük değerine ulaştık. Ramazan ayının bereketi ihracatımıza da yansıdı.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayına sağlık ve huzur içinde tekrar kavuşmamız ümidiyle, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, ihracat yolculuğumuza bayram sonrasında aralıksız devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum”

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