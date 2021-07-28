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Teknoloji MEMATT, Azerbaycan'ın ardından bir ülkeye daha ihraç edilecek
Teknoloji

MEMATT, Azerbaycan'ın ardından bir ülkeye daha ihraç edilecek

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT)’nın Azerbaycan’ın ardından bir ülkeye daha ihraç edilecek. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 13:34:00 -
MEMATT, Azerbaycan'ın ardından bir ülkeye daha ihraç edilecek

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Azerbaycan'ın ardından şimdi de Burkina Faso'ya ihraç edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bağlı kuruluşumuz ASFAT'ın ürettiği Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Azerbaycan'ın ardından şimdi de Burkina Faso'ya ihraç ediliyor. Böylece ASFAT bölgeye ilk savunma sanayi ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Burkina Faso halkına hayırlı olsun.

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