Meltem Şişli'nin iftirası elinde patladı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli İSMEK’te çalışan 25 kadın çalışan hakkında bulunduğu suç duyurusu sonucu yürütülen soruşturmada karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bulunan İSPER tarafından ‘göreve kötüye kullanmakla’ suçlanan çalışanlar hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
İftirası elinde patladı
İSMEK çalışanı 25 kişiye, ‘itfaiyeci’ skandalı ile başörtülü kadınlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, tarafından ‘kurs ücreti aldıkları’ve ‘demirbaş olarak kayıtlı aletleri kullanarak çay, kahve, su satışı yaptıkları’ iddiasıyla ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçlaması yöneltilmişti.
Suçlanan kadınlar arasında Meltem Şişli tarafından başörtülü oldukları gerekçesiyle hakarete maruz kalan İSMEK personeli de bulunuyor.
Suç duyurusu sonrası savcılık tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Verilen kararda yöneltilen suçlamaların dayanağının olmadığı vurgulandı.