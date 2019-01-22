Meltem Cumbul CHP Şişli adayı mı? Meltem Cumbul kimdir nerelidir? CHP Şişli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Mustafa Sarıgül'ün de adaylık başvurusunda bulunduğu ve CHP'nin İstanbul'da kalesi olarak bilinen Şişli'de son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Şişli belediye başkan adayı Meltem Cumbul olduğu iddia edildi. Peki Meltem Cumbul kimdir? Meltem Cumbul nereli ve kaç yaşında?

CHP Şişli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Mustafa Sarıgül'ün de adaylık başvurusunda bulunduğu ve CHP'nin İstanbul'da kalesi olarak bilinen Şişli'de son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Şişli belediye başkan adayı Meltem Cumbul olduğu iddia edildi. Peki Meltem Cumbul kimdir? Meltem Cumbul nereli ve kaç yaşında? Meltem Cumbul kimdir? 5 Kasım 1969 senesinde dünyaya gelen Meltem Cumbul aslen İzmirlidir. 1983 senesinde İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun olmuştur. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan oyunculuk eğitimi almıştır. 2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir. Meltem Cumbul'un yer aldığı fimler 1995 yılında Sahte Dünyalar dizisinde Nilgün Kılıç rolünü oynamıştır 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisinde Meltem Cumbul rolünü oynamıştır.1999 yılında Yılan Hikayesi dizisinde Zeynep rolünü oynamıştır. 2002 yılında Beşik Kertmesi dizisinde Tekgül / Elmas Mağden 2003 yılında Gurbet Kadını dizisinde Elif rolünü oynamıştır 2005 yılında Avrupa Yakası dizisinde Konuk oyuncu olarak yer almıştır 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Konuk oyuncu olarak yer almıştır 2007 yılında Parmaklıklar Ardında dizisinde Konuk oyuncu olarak yer almıştır 2008 yılında Aşk Yakar dizisinde Nazlı rolünü oynamıştır 2011 yılında Nuri dizisinde Leyla rolünü oynamıştır 2013-2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Sultan rolünü oynamıştır

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