Kan akıtmaya devam: Alkol illeti bayramda da durmadı
Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada yaralandı.
Kaza, 07.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. idaresideki 53 ACC 416 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü İbrahim U.'nun 3.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
