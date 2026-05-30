Turkuaz rengiyle görenleri büyülüyor! Mersin'in saklı güzelliği
Mersin’in Mut ilçesinde 30 metre yükseklikten dökülen Yerköprü Şelalesi, oluşturduğu turkuaz renkli gölle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Mersin’in Mut ilçesinde 30 metre yükseklikten dökülen Yerköprü Şelalesi, oluşturduğu turkuaz renkli gölle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Mersin’in Mut ilçesinde doğanın içinde saklı kalan Yerköprü Şelalesi, turkuaz renkli gölü ve 30 metreden dökülen suyuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Mut ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Evren Mahallesi'nde bulunan Yerköprü Şelalesi'ne, araç park alanından yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.
30 metre yükseklikten akan şelale ile buna eşlik eden 15 metre derinliğindeki turkuaz renkli göl, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler, suyun karşısında ve üzerinde bulunan 2 seyir terasından da şelaleyi izleyebiliyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" (kesi..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23