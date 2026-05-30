Suudi Arabistan olmamıştı ama... Barış Alper Yılmaz'ın gözü kulağı Londra'da! Tarihe geçecek transfer
Suudi Arabistan'ın Neom takımına transferi son anda yatan Barış için İngiliz devi kapıya dayanabilir...
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi. Bu arada Premier Lig'de oynama hayalleri olan Barış Alper için istenen bonservis bedeli de netleşti.
Suudi Arabistan'ın NEOM takımından geçen yaz gelen cazip transfer teklifini değerlendirmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'tan vize çıkmaması üzerine takımda kalmış ve üst üste 4. kez kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. 26 yaşındaki futbolcu için bu yaz da transfer haberleriyle dolu geçecek gibi görünüyor.
İngiltere Premier Lig'de oynama hedefi bulunan milli futbolcunun, bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayabileceği öne sürüldü.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 22 yıllık özlemine son veren Arsenal, Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgileniyor.
Haber detayında, hem futbolcunun hem de Galatasaray'ın İngiliz devinden gelecek transfer teklifini beklemeye başladığı belirtildi.
Sarı kırmızılılar, Arsenal ile resmi temasların başlaması halinde isteyeceği bonservis bedelini de şimdiden belirlemiş durumda. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için pazarlık kapısını 50 milyon eurodan açacağı ileri sürüldü.
