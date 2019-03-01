Melo'dan olay paylaşım: Kanser etti... Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa kararının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Türk futbolunun kanseri istifa etti." notunu düştü. Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Melo, Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşıma, "Tanrıya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti" notunu düştü.

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