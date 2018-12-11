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Melo'dan flaş paylaşım! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasının ardından...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 02:35
Melo'dan flaş paylaşım! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasının ardından...

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in en dikkat çeken açıklamalarından ikisi Sneijder ve Melo ile ilgili olanlardı.

Fatih Terim'in, ''Onların ismini söyletince bile yüzüm gülüyor'' açıklamasının ardından Palmeiras forması giyen Felipe Melo'dan da ince bir mesaj geldi.

Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir fotoğrafını kullanırken, ''Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 02:35
  1. Felipe Melo
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Palmeiras
  5. Brezilya

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