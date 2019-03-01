Melo'dan Demirören paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da oynadığı dönemde Yıldırım Demirören'e sık sık tepki gösteren ve kupa törenlerinde elini sıkmayan Melo, Demirören'in istifa kararının ardından şoke eden ifadeler kullandı.

Melo, sosyal medyada Demirören'in elini sıkmadığı fotoğrafını paylaştı ve 'Tanrı'ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti' ifadelerini kullandı.

Melo ayrıca kendisi

İşte Felipe Melo'nun yaptığı paylaşımlar;