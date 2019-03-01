Melo'dan Demirören paylaşımı!
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığından istifa etmesi üzerine çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Melo, yaptığı paylaşımda "Türk futbolunun kanseri istifa etti" dedi.01 Mart 2019 Cuma 09:42
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım Demirören için çarpıcı bir paylaşım yaptı. Galatasaray'da oynadığı dönemde Yıldırım Demirören'e sık sık tepki gösteren ve kupa törenlerinde elini sıkmayan Melo, Demirören'in istifa kararının ardından şoke eden ifadeler kullandı.
Melo, sosyal medyada Demirören'in elini sıkmadığı fotoğrafını paylaştı ve 'Tanrı'ya şükürler olsun ki Türk futbolunun kanseri istifa etti' ifadelerini kullandı.
Melo ayrıca kendisi
İşte Felipe Melo'nun yaptığı paylaşımlar;
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