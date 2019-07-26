Melli, Fenerbahçe Beko’dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli takımdan ayrıldı. Melli önümüzdeki sezon NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans formasıy giyecek.

Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte sarı-lacivertlilerin en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA’in New Orleans Pelicans takımında edecek. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde Melli ile ilgili yapılan açıklamada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu.