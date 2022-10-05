Melisa hasadı başladı

Erdoğan Gül

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi arazisinde ilk Melisa bitkisi hasadı gerçekleştirildi. Halk arasında oğul otu ve limon otu olarak da bilenen Melisa bitkisinin hasadının yapılmasının ardından baharat haline getirilerek çay elde edilecek.

Kekik, Biberiye, Adaçayı bitkilerinin ardından Melisa bitkisinin de hasadını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasadı yapılan bitkinin kurutulmasından ardından işlenmesi ve paketlenmesi için Beltur A.Ş.’ye teslim edecek. Böylelikle Melisa bitkisi de Beltur A.Ş’nin satış listesinde yerini alacak.