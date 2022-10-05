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Aktüel Melisa hasadı başladı
Aktüel

Melisa hasadı başladı

Düzce Belediyesinin kente katma değer getirecek tıbbi aromatik bitkileri yetiştirdiği >Tarım Akademisi'nde hasat d evam ediyor. Son olarak güzel kokusuyla bilinen Melisa bitkisinin hasadı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 10:44:00 -
Melisa hasadı başladı

Erdoğan Gül

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi arazisinde ilk Melisa bitkisi hasadı gerçekleştirildi. Halk arasında oğul otu ve limon otu olarak da bilenen Melisa bitkisinin hasadının yapılmasının ardından baharat haline getirilerek çay elde edilecek. 

Kekik, Biberiye, Adaçayı bitkilerinin ardından Melisa bitkisinin de hasadını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasadı yapılan bitkinin kurutulmasından ardından işlenmesi ve paketlenmesi için Beltur A.Ş.’ye teslim edecek. Böylelikle Melisa bitkisi de Beltur A.Ş’nin satış listesinde yerini alacak.

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