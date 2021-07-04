Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel nereli? Melisa Döngel kaç yaşında?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 tarihide İstanbul’da doğdu. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini üstlendi. 2018'de yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini oynayan Melisa Döngel, başta dizilerde Ceren Başar karakterini Çağla Yılmaz karakterini oynamıştır.

Hürriyet'in haberine gröe, Melisa Döngel'in babası, Melisa Döngel'in "kötü bir hayatı olduğu" gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesi; kendisi cezaevinde olduğu için Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep ettiği iddia edildi.