Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel nereli? Melisa Döngel biyografisi

Melisa Döngel’in İstanbul-Bodrum uçağında da kavga ettiği iddia edilmişti. Melisa Döngel’in, uçakta ağlayan iki çocuğun annesine ‘Sessiz olun’ diyerek tepki gösterdiği ve karşılıklı tartışma yaşandığı iddiaları gündemdeydi. Melisa Döngel uçakta tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin olarak; “Daha önce yalan gördüm, yalan haber gördüm, yalan yazılan yazılar gördüm. Yalanla alakalı pek çok şey gördüm ama bu cidden senaryo. Gidip bir dizi film yapımcısı falan olun. Eğer konu çocuklarsa bulunduğumuz dünyada onlara en hassas davranacak ilk kişi benimdir. İnce çizgimi aşmayın lütfen" şekline paylaşımlarda bulundu. =

Melisa Döngel kimdir?

Elif dizisinde Süreyya rolü ile tanınan Melisa Döngel, pek çok yapımlarda görev aldı. Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini oynadı.