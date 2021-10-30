Melisa çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir?

Halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle anılıyor. Melisa otu, yapraklarının hafif limon kokusuna sahip olmasıyla diğer birçok bitkiden kolayca ayırt edilebiliyor, baharat olarak da kullanılan bu otun en çok kullanılan haliyse melisa çayı oluyor. Özellikle uyku sorunlarını ortadan kaldırıcı özelliğinden dolayı akşamları yatmadan önce melisa çayının aç karnına içilmesi önerilir.

Malzemeler

Bir bardak su

1 tatlı kaşığı kurutulmuş melisa otu

Yapılışı

Bir su bardağı suyu kaynatın ve bir bardağa alın. Ardından kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş melisa otu ekleyin. Bitki çaylarını hazırlarken otları kaynamış suya sonradan eklemeniz daha iyi olacaktır. 8-10 dakika arası demlenen çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak için şeker eklemeyin, sade tüketmeniz daha iyi olacaktır.

Melisa cayının faydaları nelerdir?