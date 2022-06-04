Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup hayatı!

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kimdir? Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün Roma’da dünyaevine girdi. Mustafa Sandal ile evliliği ile gündeme gelen Melis Sütşurup'un hayatı da merak konusu oldu. Peki, Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup kaç yaşında? İşte Melis Sütşurup'un hayatı.

Melis Sütşurup kimdir?

Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Melis Sütşurup'un bir oğlu var. Melis Sütşurup, şarkıcı Mustafa sandal ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup şubat ayında nişanlanmıştı.