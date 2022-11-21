Melis İşiten kimdir sağlık durumu nasıl?
Üç kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası sırasında minibüste bulunan oyuncu Melis İşiten'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Melis İşiten kimdir?
Baş Belası tiyatro oyununda rol alan oyuncular ve teknik ekibi taşıyan minibüs Amasya-Çorum yolunda TIR’a çarptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan Melis İşiten’in sağlık durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Melis İşiten kimdir?
Melis İşiten, 29 Haziran 1989 tarihinde dünyaya geldi. İşiten, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı, birçok tiyatro oyununda rol aldı.
2018 yılında 'Vatanım Sensin', 2021 yılında 'Maraşlı' dizisinde rol aldı. Kariyerindeki tek sinema deneyimi, 2019 yılında 'Aslı Gibidir' filmi oldu.
2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten 2019 yılında boşandı. İkilinin Ada isminde bir kızı var.