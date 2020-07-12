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Melis Alphan'a Ayasofya şoku! Eski tweetini hatırlattılar

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından akıllara attığı saçma sapan tweetlerle bilinen sözde gazeteci Melis Alphan'ın ilginç iddiası geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:13:00 - 2020-07-12 17:15:39
Melis Alphan'a Ayasofya şoku! Eski tweetini hatırlattılar

Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıllık hasret sona erdi, Ayasofya Camii ibadete açıldı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından akıllara attığı saçma sapan tweetlerle bilinen sözde gazeteci Melis Alphan'ın ilginç iddiası geldi.

Alphan, 3 Kas 2014 tarihli tweetinde, "Ayasofya'nın gelirinin günde 200 bin TL'yi bulabildiğini biliyor muydunuz? Hayatta camiye çevirmeyeceklerinden emin olabilirsiniz." iddiasında bulunmuştu.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Alphan'a o ilginç tweetini hatırlattı.

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Yorumlar

Ulvi

´´Hayatta her şey para değildir.´´Tabii bunu hayatta en çok değer verdiği şey para olanlar bilemez.
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Şerif

Senin gibiler paraya tamah ettiğinden sen anlayamazsın. Vargit sahiplerine yalakalık et sana kemik atsınlar
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