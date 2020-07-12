Melis Alphan'a Ayasofya şoku! Eski tweetini hatırlattılar
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından akıllara attığı saçma sapan tweetlerle bilinen sözde gazeteci Melis Alphan'ın ilginç iddiası geldi.
Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıllık hasret sona erdi, Ayasofya Camii ibadete açıldı.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından akıllara attığı saçma sapan tweetlerle bilinen sözde gazeteci Melis Alphan'ın ilginç iddiası geldi.
Alphan, 3 Kas 2014 tarihli tweetinde, "Ayasofya'nın gelirinin günde 200 bin TL'yi bulabildiğini biliyor muydunuz? Hayatta camiye çevirmeyeceklerinden emin olabilirsiniz." iddiasında bulunmuştu.
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Alphan'a o ilginç tweetini hatırlattı.