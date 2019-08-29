Melikgazi’de salça günleri başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazili vatandaşları salça günlerine davet ederek, “Salça Günleri’nde Melikgazili hemşehrilerimiz zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını ve salçalarını yapabilecek” dedi.

Belediyenin birçok imkanı vatandaşa ücretsiz sunacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Halkımız salça kaynatma ve diğer kışlık ihtiyaçların hazırlığını belirlediğimiz yerlerde yapabilecekler. Kışlık hazırlığını yapmak isteyen Melikgazili vatandaşlarımız bu işlerini burada gerçekleştirecek. Biz belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve bulaşık deterjanı veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz, sunduğumuz hizmetlerden herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Tüm Melikgazili hemşehrilerimi salça günlerine bekliyoruz” diye konuştu. Tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilecek olan ’Melikgazi Salça Günleri’ 02-12 Eylül tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Bölgesi’nde ve 14-24 Eylül tarihlerinde ise Belsin Kocatepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu arkasında yapılacak.

Salça günlerine katılmak isteyen vatandaşlar, (0 352) 252 16 75 telefon numarası ve 0541 387 2522 cep telefon numarasından rezervasyon yaptırabilirler.