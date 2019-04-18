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Melikgazi Hastanesinden Yılın En Başarılı Cerrahına Plaket

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:05
Melikgazi Hastanesinden Yılın En Başarılı Cerrahına Plaket

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel, 2018 Altın Portal’da yılın en başarılı obezite cerrahı seçilen Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Bilgehan Poyrazoğlu’na plaket verdi.


Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, 2018 yılında Altın Portal tarafından sosyal medya ve 100 ayrı parametrede değerlendirilerek yılın en başarılı obezite cerrahı ödülünü aldı. Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel, başarılarından dolayı Operatör Dr. Bilgehan Poyrazoğlu’nu tebrik etti. Hastane olarak kendisi gibi başarılı bir doktorla çalışmaktan büyük onur duyduklarını belirterek Bilgehan Poyrazoğlu’na plaket hediye etti.


Obezitenin, ölümle sonuçlanabilen ve kanserden daha fazla insanın obeziteden öldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, “Obezite, çağımızın çığ gibi büyüyen ve aynı zamanda ciddi maliyetleri olan ve ölümle sonuçlanabilir bir rahatsızlık. Avrupa ve dünyadan birçok hastamız, hastanemizde ameliyat olmakta. Birçok ülkeden hastayı kabul ediyoruz ve onlara hizmet veriyoruz. Obezitenin, dünya genelinde artmasının en büyük sebebi teknolojik gelişmenin insan hayatına sunduğu hareketsiz yaşam tarzıdır. Biz obeziteyi, çağın vebası olarak değerlendiriyoruz. İnsanların, bu salgından ciddi bağlamda etkilenmemeleri ve ciddi oranda dramatize olmamaları için hastane bünyesinde büyük bir gayretle hizmet veriyoruz. Obezite toplum içerisinde, kalorisi yüksek gıdaların tüketimindeki artış ve aynı zamanda ulaşım araçlarının insanlara hareketsiz bir hayat sunması gibi faktörleri bir arada düşündüğümüzde ciddi bir şekilde dünya genelinde artmakta ve insanların hayatını tehdit etmektedir. Yapılan bir analizde, kolon kanseri ve akciğer kanserlerinin yılık ölüm sayılarının 3 buçuk katından daha fazla obeziteden ölüm sayısı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, obezitenin kanserin önüne geçtiğini ortaya koyar ve ciddiyetle, önemle değerlendirilmesi gerektiğini bize anlatır” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:05
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