Melikgazi Belediyespor veda etti Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı 3 maçıda kaybeden Melikgazi Belediyespor veda etti.

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı 3 maçıda kaybeden Melikgazi Belediyespor veda etti.

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor’un Türkiye finallerinde oynadığı 3 maçta da set alamadı.

Ankara’da oynadığı maçlarda Halkbank, Fenerbahçe ve TFL Altekma takımlarına 3-0’lık setlerle mağlup olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor Türkiye finallerinde veda etti. Son 8 takım arasına girmeyen Melikgazi Belediyespor son 16 takım arasına adını yazmış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.