Melike Göksu kimdir? Karayazı HDP Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına mı alındı? Erzurum Karayazı HDP ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı son dakika olarak duyuruldu. Peki Melike Göksu kimdir? Melike Göksu tutuklanacak mı?

Erzurum Karayazı HDP ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı son dakika olarak duyuruldu. Peki Melike Göksu kimdir? Melike Göksu tutuklanacak mı? Erzurum’un Karayazı ilçe HDP’li Belediye Başkanı Melike Göksu, 2' si belediye meclis üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve meclis üyeleri adliye ye sevkedildi. Erzurum’un Karayazı ilçesinde başkan seçilen HDP adayı Melike Göksu’nun belediye meclis üyesiyken 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 Temmuz 2017'de tutuklandığı ortaya çıktı. Göksu’yla meclis üyesi arkadaşı Türkan Sümbül, yargılandıkları Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası mazbatasını alarak göreve başlayan Göksu'nun örgütün sözde mahkemelerinde yer aldığı ve teröristlere yiyecek yardımı yaptığı tespit edilmişti. Diyarbakır Kulp Belediyene kayyum mu atandı? Kulp Belediye Başkanı kim oldu? Kulp Belediye başkanı olan Mustafa Gözlet kimdir? 31 Mart 2019 Karayazı seçim sonuçları

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