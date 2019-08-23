0553 313 94 23

Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li belediyelerde devam eden işçi kıyımına çok sert tepki gösterdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, başta İstanbul, Ankara ve Adana'daki CHP'li belediyelerde dur durak bilmeyen işçi kıyımlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri 'kimseyi işten çıkarmayacağız' sözlerini hatırlattı. Melih Gökçek, "Şerefleriüzerinesözverdiler. Şereflerneoldu?" diye sordu.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

İstanbul, Ankara, Adana ve CHP'li belediyeler seçimde kendi aleyhinde olan tüm personelleri işten atıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm başkanlar adam atmayacaklarına şerefleri üzerine söz verdiler. Şerefler ne oldu?

İkinci soru şu?

Kamuda çalışanları bize oy vermediler diye işten atarsan olur mu?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:25
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Melih Gökçek
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • ALPERENALPEREN17 dk önce
    Genel başkanının lafını dilemeyen chpli belediyeler. kimin lafını dinler ki.... Bence namus ve ar konuları chp ve belediyeleri için değilmiş bunu anladım....
  • Ebu Harun Ebu Harun 19 dk önce
    Ağzına sağlık.. Vesselam
  • hsnhsn26 dk önce
    siz melih gökçek. ek ders karşılığı yıllarca çalıştırılıp kadro vermediğiniz ve chp nin insafına bıraktığınız onca insan şimdi kara kara düşünüyor. bunun müsebbibi sen değil misin. sözleşmeli memur saçmalığı yine ak partinin getirdiği bir saçmalık. ak parti bu kafa,ile giderse iktidarı da,chp ye kaptıracak o zaman ne olacak bu sözleşmeli memurun hali. artık kendinize gelin milleti chp# hdp otçrtaklığına mahkum etmeyin.
  • MustafaMustafa26 dk önce
    Şerefleri ... numarada çalışıyor.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 38 dk önce
    ŞEREF, Chp de, Olmayan Şeyi Sormuşsun.
  • Cem Cem 38 dk önce
    Bunlara oy verenler düşünsün belkide çok ihtiyaç sahibi insanlar var içlerinde bunların haklarını yiyorlar .Bunları tanımamışlar chpkk olmuşyazıklar olsun .elimi kırarımdabunlara oyvermem.allah kahretsin
  • DostDost40 dk önce
    Allah bu memleketi CHP nin tasallutundan muhafaza etsin. yoksa çok 28 şubatları yaşarız. Egedeki bütün belediylerde vurgun, pislik, işçi kyımı ne desen var, ama duyan yok. Bu seçimde hizmete mı oy verildi desen hayır. bazı inat, ittifak vs.
  • Nadir Baba Nadir Baba 42 dk önce
    Kızma bre Melih Gökçek. Zamanında senin yaptuğının aynısonı yapıyorlar. Belediyeyi büyük bir arpalığa dönüştürmüştün, hatırladınmı bilmem, bu itibarla, her arpalığı akparti ele geçirmesin yahu. Biraz da chpli arpalıklar bulunsun. Hepinize yeter bu ülke. Anladık hem akpartililer hem chpliler olarak hepiniz yozlaşma ve yolsuzluklarda pek mahirsiniz. Ama yine de iştahınıza ve nefsinize biraz hakim olun derim. Fazla yemekten kabız olma ve sandıkta patlama ihtimaliniz var. Benden söylemesi...
  • aklı selimaklı selim44 dk önce
    Bu zihniyetin eline geçerse ülke Allah korusun siz görün, tabloyu. CHP zaten ezelden beri ülkenin kaymağını hamuduyla yutuyor. Başkasına şu bu demeye gerek yok. Sanki CEHAPE hiç yemiyormuş, gibi bazı zavallılar da inanıp bu zihniyete sevdalı olmaya başladı vesselam...
  • hizipsavarhizipsavar45 dk önce
    kısaca şerefsiz oldular başgan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yenilenebilir kaynaklar elektrik faturasını azaltıyor
  1. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
  2. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
  3. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
  4. Engelli bireyler sanat öğreniyor
  5. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
  6. Karşıyaka’da kombine çağrısı
  7. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
  8. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
  9. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
  10. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
  11. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
  12. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
  13. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
  14. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
  15. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
  16. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
  17. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
  18. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
  19. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
  20. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
  21. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
  22. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
  23. ABD'de seri katil idam edildi
  24. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
  25. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
  26. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
  27. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
  28. Görevden alınan HDP'li başkan..
  29. Yaralı halde bulunan leylek..
  30. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

Günün Karikatürü

23 Ağustos 2019
İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi