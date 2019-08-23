Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, başta İstanbul, Ankara ve Adana'daki CHP'li belediyelerde dur durak bilmeyen işçi kıyımlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri 'kimseyi işten çıkarmayacağız' sözlerini hatırlattı. Melih Gökçek, "Şerefleriüzerinesözverdiler. Şereflerneoldu?" diye sordu.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

İstanbul, Ankara, Adana ve CHP'li belediyeler seçimde kendi aleyhinde olan tüm personelleri işten atıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm başkanlar adam atmayacaklarına şerefleri üzerine söz verdiler. Şerefler ne oldu?

İkinci soru şu?

Kamuda çalışanları bize oy vermediler diye işten atarsan olur mu?