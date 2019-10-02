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Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, mevcut başkan CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankapark'la ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gökçek, "Bu lafı size yedireceğim Sayın Yavaş" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:21
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yavaş, Ankapark'a 2014 yılında da karşı çıktıklarını belirterek 'Bu işe karşı çıkanlara hakaret eden tweetler atıldı. Maliyetine 200 milyon dediler, sonra 300-400 milyon dediler. Sürekli rakam değişti. Teftişlerimiz devam ediyor. Dolar kuru artıyor azalıyor, 700-750 milyon dolar belediyeye maliyeti. İsteyen herkese faturalarını yollayabilirim. 50 milyon dolar az bir para değil ama dolar kuru nedeniyle değişiyor bu rakam. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar. Biz kurtarmaya uğraşıyoruz ama orası batıyor' demişti

Melih Gökçek: Faturaları istedim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın yaptığı açıklamalara Twitter hesabından tepki gösterdi.

Gökçek, 'Yavaş dün akşam Ankapark'ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lâfı size yedireceğim Sayın Yavaş. Lâfla bu işi örtemezsiniz. 'İsteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım' dediniz. Ben de bu akşam Mavi Masa'ya müracaat edip resmen faturaları istedim' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:21
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mansur Yavaş
  3. Melih Gökçek
  4. Twitter
  5. Ankapark

YORUM YAZ

  • KaraKara20 dk önce
    Yavaş yüzsüz
  • uçkun kasapoğlu uçkun kasapoğlu 26 dk önce
    Herşeyden ve herkesden önce acilenSayın Gökçek'inyüksek iştişare kuruluna üye olması gerekiyor.Her nedense Reis her zaman kendisini görmezlikten geliyor.Yazık adama! O da bir şekilde kendini gündemde tutmaya çalışıyor.
  • Tata TongaTata Tonga44 dk önce
    Napacan? Adamlarına belediyeyi mi bastıracaksın? 
  • Tata TongaTata Tonga46 dk önce
    Melih bizim parka da dinazor diksene... çocuklar oynar...

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