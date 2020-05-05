Melih Gökçek’ten Temel Karamollaoğlu paylaşımı: Hep böyle ol be abi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Bugüne kadar ki en iyi iktidar”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, çıktığı televizyon yayınında, bugüne kadar vatandaşın nabzını tutmaya çalışıp o doğrultuda politikalar üreten en iyi iktidarın AK Parti iktidarı olduğunu belirtti.

“Hep böyle ol be abi”

Karamollaoğlu’nun bu açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek de SP liderinin bu açıklamalarına ilişkin, “Temel ağabey... Teşekkürler... Hep böyle ol be abi” ifadelerini kullandı.