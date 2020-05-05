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Gündem

Melih Gökçek’ten Temel Karamollaoğlu paylaşımı: Hep böyle ol be abi

SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, “Temel ağabey… Teşekkürler... Hep böyle ol be abi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:28:00 -

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun “En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı” açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Bugüne kadar ki en iyi iktidar”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, çıktığı televizyon yayınında, bugüne kadar vatandaşın nabzını tutmaya çalışıp o doğrultuda politikalar üreten en iyi iktidarın AK Parti iktidarı olduğunu belirtti.

“Hep böyle ol be abi”

Karamollaoğlu’nun bu açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek de SP liderinin bu açıklamalarına ilişkin, “Temel ağabey... Teşekkürler... Hep böyle ol be abi” ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı
Temel Karamollaoğlu: En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı

Gündem

Temel Karamollaoğlu: En başarılı politikalar üreten iktidar AK Parti iktidarı

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Yorumlar

LEVENT

Adam ölecek herhalde ölmeden tabutu tutacak adam arıyor peklenesice
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LEVENT

Adam ölecek herhalde ölmeden tabutu tutacak adam arıyor peklenesice
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