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Gündem

Melih Gökçek’ten Ömer Döngeloğlu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:42:00 -
Melih Gökçek’ten Ömer Döngeloğlu açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Ömer Döngeloğlu'ndan acı haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Hakk'a' yürüdü.

Melih Gökçek sosyal medya hesabında Ömer Döngeloğlu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o ifadeler.

‘Koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslâma ve İslamı öğretmeye adamış ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Hak’kın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim taksiratını affetsin. Mekân-ı cennet olsun. Rabbim ailesine Sabr-ı cemil versin. Ruhuna fatiha.’

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Yorumlar

Müslim

Allah rahmet etsin.Mekanı çennet olsun.Malesef erken vefat etti.İnşallah tüm dünya bu virüsden biran önce kurtulur.Ama ne güzel birşey arkasından rahmet okutabilmek.Herkese nasip olmaz
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Hakkı

Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.
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