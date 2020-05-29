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Gündem

Melih Gökçek'ten olay sözler: Seyretmek ister misiniz soysuzlar?

CHP'nin 'camiyi sattı' iddialarıyla İBB Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'yu hedef almasının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:38:00 -

İBB Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin 'camiiyi sattı' iddialarına yanıt verdi. Göksu "Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bi arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir" dedi.

Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, Ankara'daki camilerin videosunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu soysuzlar, bana da 'kuzey Ankara'da cami yıktı' dediler... Şimdi yıkılanların yerine 11 cami yükseldi. Seyretmek ister misiniz soysuzlar... Soysuzlar Ankara ile 'mabedsiz şehir' diye övünürlerdi... Ankara şimdi kişi başına camii açısından ülke üçüncüsü."

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