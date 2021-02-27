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Gündem Melih Gökçek'ten olay sözler: CHP'li o isim Kılıçdaroğlu'nun dibini oyuyor
Gündem

Melih Gökçek'ten olay sözler: CHP'li o isim Kılıçdaroğlu'nun dibini oyuyor

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:08:00 -
Melih Gökçek'ten olay sözler: CHP'li o isim Kılıçdaroğlu'nun dibini oyuyor

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çarpıcı bir uyarı yaptı.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı işaret etti.

Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Sen oyna Kılıçdaroğlu, sen oyna... CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı. Salıcı, son 45 günde 13 bin 347 kişinin CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu benden duymuş olma ama, Salıcı senin dibini oyuyor. İstifaları söylemek zorunda mı?

Hatırlar mısınız halkın habercisi 25 Eylül'de bu haberi yapmıştı: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, partililere 'Kemal Bey dokuz ay sonra görevi bana bırakacak’ dediği, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri duyunca öfkeden deliye döndüğü iddia edildi.”

Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sallıyor.

Gereğini yapmazsan devrilmeyi hak ettin

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na mektup: Kılıçdaroğlu, Salıcı’yı bu ifadelerinden sonra eğer hala yerinde oturttursan sen de devrilmeyi kesin hak ettin artık. Partinin zayıfladığını herkese ilan etmek ihanettir. Derhal gereğini yap. Bir dost..."

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