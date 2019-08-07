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Melih Gökçek'ten olay Bodrum paylaşımı: En az 20 yıl hapsedilmeli

Kaz Dağları’nın 40 kilometre uzağında yapılan altın arama faaliyetlerini provoke edilmesine ilişkin Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:27
Melih Gökçek'ten olay Bodrum paylaşımı: En az 20 yıl hapsedilmeli

Kaz Dağları’nın 40 kilometre uzağında yapılan altın arama faaliyetleri ile ilgili “Kaz Dağları vatan toprağıdır” diye yaygara koparanlara karşı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı

"20 yıldan az olmamak üzere hapsedilmeli"

Sosyal medya platformu Twitter'dan, Türkiye'nin turizim cenneti Bodrum'un 13 senelik değişimini gözler önüne koyan fotoğrafı paylaşan Gökçek, şu notu düştü:

Bu fotoğraflar 13 sene Bodrum'daki yangınların niçin yapıldığını ortaya koyuyor.

Yangınlardan sonra plan yapıp yapılaşmaya kim müsade ettiyse, hangi mütahhit buraları alıp inşaat yaptıysa, hangi kamu kuruluşu buraları özel şahıslara sattıysa 20 yıldan az olmamak üzere hapsedilmeli.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:27
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Kaz Dağları

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