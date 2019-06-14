Melih Gökçek'ten Murat Alan açıklaması: Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı Yeni Akit Haber Müdür Murat Alan'a Cuma namazı çıkışı yapılan alçak saldırıyla ilgili Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Odatv'nin tahrikleri ortada, Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı" dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yeni Akit Haber Müdür Murat Alan'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdür Murat Alan'a, Cuma'ya gitmek üzere evden çıktığında alçakça saldırı yapıldı ve Alan ağır yaralandı. Alan'a Allah'tan acil şifalar dileriz. Saldırganlardan ikisi yakalandı. Odatv'nin tahrikleri ortada, Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

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