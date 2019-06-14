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Melih Gökçek'ten Murat Alan açıklaması: Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı

Yeni Akit Haber Müdür Murat Alan'a Cuma namazı çıkışı yapılan alçak saldırıyla ilgili Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Odatv'nin tahrikleri ortada, Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı" dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 21:55
Melih Gökçek'ten Murat Alan açıklaması: Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yeni Akit Haber Müdür Murat Alan'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdür Murat Alan'a, Cuma'ya gitmek üzere evden çıktığında alçakça saldırı yapıldı ve Alan ağır yaralandı. Alan'a Allah'tan acil şifalar dileriz. Saldırganlardan ikisi yakalandı. Odatv'nin tahrikleri ortada, Odatv ilişkisi mutlaka araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:55
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek

YORUM YAZ

  • EmeklEmekl11 dk önce
    2 gazeteci ve de bir parti başkanı dövüldü onları dövenlere ne olduysa 3 ncü gazeteciyi darp eden kimlerse onlarada o kadar olacak

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