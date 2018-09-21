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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye cevap: Git tavuk yetiştir

Muharrem İnce'nin Ankapark eleştirilerine Melih Gökçek sosyal medya hesabından cevap verdi.

21 Eylül 2018 Cuma 21:15
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye cevap: Git tavuk yetiştir

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Muharrem İnce sosyal medya hesabından Ankapark üzerinden eleştiride bulunmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten cevap geldi.

Muharrem İnce'nin "Ankapark için yaklaşık 300 milyon TL olan proje değeri için, yine yaklaşık 3 milyar TL kamu kaynağı kullanılmış, diğer bir deyişle 2.7 milyar TL kamu kaynağı heba edilmiştir." sözlerini alıntılayarak cevap veren Melih Gökçek "Sevgi̇li̇ İnce... Kamu kaynağı ne i̇çi̇n kullanılır? Kamunun menfaati̇ i̇çi̇n. Bi̇z aday olduğumuzda Ankapark i̇çi̇n Ankaralılara söz verdi̇k ve sözümüzü tuttuk. Ankara’da olmayan turi̇zmi̇ ayağa kaldırmanın yolu Ankapark’tır. Bu ufukla cumhurbaşkanlığına aday olunmaz. Bence tavuk yeti̇şti̇r." ifadelerinden bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 21:15
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Muharrem İnce
  4. Ankapark

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