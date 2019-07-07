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Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a tavsiye: İşi bilmiyorsan beni taklit et

Kendisine karşı girişilen saldırılara cevap vererek yaptığı her paylaşımla olay olan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş yönetimine seslendi. Belediyenin eskiden de meyve suyu sattığını belirten Gökçek, Yavaş yönetiminin kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:54
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a tavsiye: İşi bilmiyorsan beni taklit et

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Yaptığı paylaşımlarla her türlü yalan, yanlış habere karşın savunmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesieski Başkanı Melih Gökçek, bu kez yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin meyve suyu satmaya başlamasına değindi. Gökçek, “Sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür.” dedi.

“Ben varken BELSO satardı”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran’da yönetime gelen Mansur Yavaş’ın ekibine seslendi. Gökçek, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben belediye başkanı iken bu işi ABB şirketlerinden BELSO yapardı. Şirketi değiştirip BELKO vasıtasıyla halka meyve suyu satmaya başlamışlar. Aferin. Yavaş yönetimi olarak sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür.” ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:54
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • hbalıkhbalık14 dk önce
    Doğru demiş. Hakkı teslim erdemdir. Gökçek Ankara'yı şehirleştiren başkandır.
  • halilhalil16 dk önce
    seni niye taklit etsin sen çokmu hayırlı insansın irili ufaklı tüm çeteleri milletin başına bela ettin dinsiz imansız peygamberimizi örnek alsın
  • abdülvahap söylerabdülvahap söyler24 dk önce
    yaa akit yanlış yapıyorsunuz bu adamın itibarı kalmamış reis bunu silmiş .sizinde bu adama vefa borcunuz olabilir ama hergün de melih gökçek den bahsedilmez ki.netice de kendisi kendi partisi tarafından görevinden azledilerek tarihe geçmiş kişikuşkulu muteber olmayan bir zamanlar makbul şimdi ise maktul kişi dir.inanın hergün yazıyorsunuz bu adamı ama Akp ye oy kaybettiriyor.çok üzüntülü Gökçek makamını kaybettiği için kendisini hala başkan görüyor bulunmaz hint kumaşı görüyor ama şunu unutmasın bazı yolların dönüşü olmaz Gökçek in ise asla olmaz
  • cabbarcabbar28 dk önce
    Bence FETÖ den güzellemeler sayfası açın,bu kadar tepkiye rağmen eziyet çekerek haber yapmayın.
  • BurdurluBurdurlu30 dk önce
    he yav he seni taklit etsin sonra da görevden el çektirsinler hahaha
  • SağduyuSağduyu30 dk önce
    Aman ha sakın! Ülkenin içinde bulunduğu durum daha fazla yolsuzluk kaldıracak durumda değil, inanmazsan Bülent Arınç'a sor.
  • tuğrultuğrul34 dk önce
    kuyruk acısı bitmez bitmez
  • o yüzden mı başkan olasın gökçek o yüzden mı başkan olasın gökçek 34 dk önce
    madem süpersin niye istifa ettin

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