Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a tavsiye: İşi bilmiyorsan beni taklit et

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Yaptığı paylaşımlarla her türlü yalan, yanlış habere karşın savunmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesieski Başkanı Melih Gökçek, bu kez yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin meyve suyu satmaya başlamasına değindi. Gökçek, “Sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür.” dedi.

“Ben varken BELSO satardı”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 Haziran’da yönetime gelen Mansur Yavaş’ın ekibine seslendi. Gökçek, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben belediye başkanı iken bu işi ABB şirketlerinden BELSO yapardı. Şirketi değiştirip BELKO vasıtasıyla halka meyve suyu satmaya başlamışlar. Aferin. Yavaş yönetimi olarak sadece benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür.” ifadelerini kullandı.