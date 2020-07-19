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Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a olay sözler! ‘İhbar etmeyip niye suç işledin?’

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, internette canlı yayında belediye personellerini açığa çıkaran CHP’li Mansur Yavaş’a suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:36:00 -
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a olay sözler! ‘İhbar etmeyip niye suç işledin?’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş internette canlı yayında aralarında FETÖ’cü olduğunu iddia ederek bazı belediye personellerini teşhir etti.

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, CHP’li Mansur Yavaş’a konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

İşte o açıklamalar:

Mansur Yavaş fişlediği belediye personelini internette canlı yayınla teşhir etti. Bu nedenle TCK 136, 137, 257, 258, 267 ve 279. Maddelere göre açık suç işlediği için hakkında suç duyurusunda bulundum.

Şu anda teşhir olunan personellere arkadaşları değişik ithamlarda bulunuyor. Twit alemi itham edilen sizin çocuğunuz olsa sizin ve çocuğunuzun psikolojisi ne olur? Mansur Yavaş teşhir ettiği personelin içlerinde FETÖ referanslılar olduğunu iddia etti.

Sayın Yavaş bunlar FETÖ’cüyse niye ihbar etmeyip suç işledin? FETÖ değil diyorsan bu çocuklara niye iftira attın? Her iki halde de suç işlemiş olmuyor musun? Referansların çoğu gerçek dışı. Her zaman olduğu gibi birinin verdiği gerçek dışı bilgilerle dolduruşa getirildin.

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