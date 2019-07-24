Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a EYT sorusu! "Sahi ne oldu o iş?"

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta düzenlenen belediye seçimleri öncesi, EYT’lilerin de oyunu kazanmak adına vaat dağıtmıştı. Mansur Yavaş’ınEYT’lilere yönelik verdiği vaatleri yerine getirmediğine işaret eden Melih Gökçek, attığı tweetle hem Yavaş’a, hem de EYT’lilere seslendi. Gökçek, “Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş? Seçimde kullan, sonra unut… Kolonyalı mendil mi bu?” ifadeleriyle Yavaş’ı eleştirirken, EYT’li seçmene de “Hadi konuşun, ‘seçimde desteğimiz seninle’ diyordunuz. Ne oldu?” sözleriyle seslendi.

“EYT’li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek”

31 Mart öncesi EYT’li seçmenin oylarını alabilmek adına mavi boncuk dağıtanMansur Yavaş EYT’lilere de vaatlerde bulunmuştu. Mansur Yavaş bu hususta attığı tweette, “EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümlerimizi anlatmak için yanlarında destek olduk. 31 Mart'tan sonra Ankara'da EYT'li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek.” demiş ve EYT’lilerden oy istemişti.