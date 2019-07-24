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Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a EYT sorusu! "Sahi ne oldu o iş?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a EYT vaadini hatırlattı. Gökçek, “Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş?" sorusunu yöneltirken, "Seçimde kullan, sonra unut… Kolonyalı mendil mi bu?” ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi sahte vaatte bulunduğuna işaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:09
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a EYT sorusu! "Sahi ne oldu o iş?"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta düzenlenen belediye seçimleri öncesi, EYT’lilerin de oyunu kazanmak adına vaat dağıtmıştı. Mansur Yavaş’ınEYT’lilere yönelik verdiği vaatleri yerine getirmediğine işaret eden Melih Gökçek, attığı tweetle hem Yavaş’a, hem de EYT’lilere seslendi. Gökçek, “Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş? Seçimde kullan, sonra unut… Kolonyalı mendil mi bu?” ifadeleriyle Yavaş’ı eleştirirken, EYT’li seçmene de “Hadi konuşun, ‘seçimde desteğimiz seninle’ diyordunuz. Ne oldu?” sözleriyle seslendi.

“EYT’li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek”

31 Mart öncesi EYT’li seçmenin oylarını alabilmek adına mavi boncuk dağıtanMansur Yavaş EYT’lilere de vaatlerde bulunmuştu. Mansur Yavaş bu hususta attığı tweette, “EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümlerimizi anlatmak için yanlarında destek olduk. 31 Mart'tan sonra Ankara'da EYT'li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek.” demiş ve EYT’lilerden oy istemişti.

 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:09
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  3. EYT
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek

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