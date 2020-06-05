Melih Gökçek'ten kritik çağrı: Parmak izlerinden tespit edip o vekilleri de yargılayın
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, üzerinde ay yıldız ve M. Kemal imzası olan maskeleri çöpe atan milletvekilleri ile ilgili kritik bir çağrıda bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda, bazı CHP'li milletvekillerinin, üzerinde ay yıldız ve M. Kemal imzası bulunan kırmızı maske takması ve maskeleri ardından çöpe atması büyük tepki çekmişti.
Skandalla ilgili Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı bir teklif geldi.
Gökçek, maskelerin çöpteki fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
"Teklifimdir. Üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı olan maskeleri çöp tenekesine atan milletvekilleri parmak izlerinden tespit edilsin, dokunulmazlıkları kaldırılsın, yargılansın ve mahkum edilsin."
İşte o tweet: