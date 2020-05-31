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Gündem

Melih Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na gezi tepkisi: Vicdanı olan utanır

Gezi eylemlerini destekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Melih Gökçek’ten cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:35:00 -

Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik olarak dış odakların desteğiyle gerçekleşen gezi eylemlerine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Melih Gökçek’ten sert tepki geldi.

Gökçek sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Kılıçdaroğlu”mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele!#gezi7yaşında “diye twit atmış... Bu video sana gelsin... vicdanı olan utanır...” mesajını düştü.

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