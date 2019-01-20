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Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden Ömer Turan hakkında dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

20 Ocak 2019 Pazar 22:14
Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ömer Turan hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu.

Twitter'da Ankara Kuşu adlı bir hesabın Turan'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaşmasının ardından Ömer Turan'ı aradığını belirten Gökçek şu ifadeleri kullandı;

Emrinde savcı mı var?

Doğru mu diye merak ettim, Ömer’i aradım. “Başkanım geçen sefer de yazmıştı, 2 saat sonra gözaltına alındım,şimdi de gözaltına alınacak mıyım,bekliyorum”dedi. Ömer’in cevabı üzerine benim merakım arttı; baykuş senin emrinde bir savcı var da talimat mı veriyorsun?

Kripto başkanınız tezgah mı hazırladı?

Savcıdan önce ilan ediyorsun? Yoksa Ömer yine patroniçenizin kocasının ayağına mı bastı? Bunun üzerine kripto başkanınız bir savcıya Ömer’i gözaltına aldırmak için tezgah mı hazırladı?

Takipçisi olacağım

Sonucu bekliyorum. Eğer böyle birşey gerçekten olursa, bu kez bu işin takipçisi olacağım. Çünkü böyle birşey olması senin kirli ilişkilerinin ispatı olacak. Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 22:14
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. melih gökçek sonuç

YORUM YAZ

  • yılmazyılmaz28 dk önce
    Ak Parti ve diğer partilerdeki 'Durduğu Noktada' hiç şüphe olmayan bütün 'İDEALİST' ve DÜRÜST (Şahsi çıkar kendine küfür sayan) siyasetçi ve kişilerin tamamı saaaf saf Miliyetçi Hareket Partisi'ne geçmeli veya sahip çıkmalıdır.(İçindeki çürük elmaların bir kısmı zaten İYİ PARTİ ye geçti.Bu çok güzel oldu)

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