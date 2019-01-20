Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ömer Turan hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu.

Twitter'da Ankara Kuşu adlı bir hesabın Turan'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaşmasının ardından Ömer Turan'ı aradığını belirten Gökçek şu ifadeleri kullandı;

Emrinde savcı mı var?

Doğru mu diye merak ettim, Ömer’i aradım. “Başkanım geçen sefer de yazmıştı, 2 saat sonra gözaltına alındım,şimdi de gözaltına alınacak mıyım,bekliyorum”dedi. Ömer’in cevabı üzerine benim merakım arttı; baykuş senin emrinde bir savcı var da talimat mı veriyorsun?

Kripto başkanınız tezgah mı hazırladı?

Savcıdan önce ilan ediyorsun? Yoksa Ömer yine patroniçenizin kocasının ayağına mı bastı? Bunun üzerine kripto başkanınız bir savcıya Ömer’i gözaltına aldırmak için tezgah mı hazırladı?

Takipçisi olacağım

Sonucu bekliyorum. Eğer böyle birşey gerçekten olursa, bu kez bu işin takipçisi olacağım. Çünkü böyle birşey olması senin kirli ilişkilerinin ispatı olacak. Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor.