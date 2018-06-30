Melih Gökçek'ten çok sert tepki: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı!

Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından Twitter hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu.

Küçük Eylül'ün bir fotoğrafını paylaşan Gökçek, 'Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi' dedi.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu.