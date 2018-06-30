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Melih Gökçek'ten çok sert tepki: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından idam çağrısında bulunarak çok sert bir açıklama yaptı. Gökçek, 'Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı' dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 02:36
Melih Gökçek'ten çok sert tepki: Bu şerefsiz kesinlikle asılmalı!

Melih Gökçek, küçük Eylül'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından Twitter hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu.

Küçük Eylül'ün bir fotoğrafını paylaşan Gökçek, 'Küçük Eylül'ümüzü öldüren her kimse bu şerefsiz kesinlikle asılmalı. Kısıtlı da olsa idam gelmedi' dedi.

EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 02:36
  1. Melih Gökçek
  2. melih gökçek idam
  3. Melih Gökçek twitter
  4. melih gökçek tweet
  5. kayıp Eylül

YORUM YAZ

  • cihadcihad5 sa önce
    millet olarak isteğimiz belli milletin içinden çıkan savcılarda bunu dillendirmedi kayıtlara idam olmasa da idamın bi talep olduğu geçirilmeli.
  • aliali5 sa önce
    mehmet .... hergün akit alıyorumbugün 2 tane aldım ....
  • mehmetmehmet12 sa önce
    artık seni kimse okumuyor akit. yalanlarında akpliler bile bıktı. kendin çal kendin oyna artık. çöpten başka bir şey değilsin
  • karahankarahan3 sa önce
    mehmet bende ali kardeş gibi düşünüyorum.senin ve senin gibilerin fikrinin çöplük olduğunu 24 haziranda milletimiz gösterdi.fetö avanesi, amerikan sevdalısı yalana bulanmışsınız
  • AlparslanAlparslan8 sa önce
    bu ve bunun gibi sapiklarin asilmasi gerekir ibreti alem icin ve kimse kimseye top atmasin lutfen ve gereken ne ise onu yapin. sayin baskan RECEP TAYYIP ERDOGAN beyefendi gerekeni yapmasi gerekiyor ve simdi millet tam yetki verdi ve hicbir bahane kalmadi ve ayrica önceden de yoktu ama yinede bir bahaneydi hukumetin meclise getirmesi ve sayin baskanin imzalamasi gibi ama simdi hicbir engel yok. kücük bir kiz cocuguna tecavuz edip ve hunharca öldüren bu kanibozugun ve bunun gibi sapiklarin cezasini kimseyi kimseye düsman etmeden devlet vermesi gerekir ve ölüm ile cezalandirilmasi kacinilmaz. bakin devlet yetkililerinden yada bürokrasideki bir yetkilinin kizina bu pislik yapilmis olsa idam olmasa bile cezaevinde öldürttürülür. bunlara gerek kalmadan en agir ceza degil idam edilerek devlet tarafindan yapilmasi lazim. bizene avrupa birligi uyum yasalarindan ve bize ne avrupadan. kimseye yagcilik ve yalakalik yapilmadan bu gibi pisliklerin ortadan kaldirilmasi gerekiyor. sayin baskan RECEPBTAYYIP ERDOGAN"in sorumlulugu altindadir bu milletin cani ve mali ve ayrica simdiki konumu hazreti ömerin konumu gibidir ve adaletin hazreti ömerin uyguladigi gibi uygulamasi lazim. yarin ahirette bu ve bunun gibi gariplerin hesabini vermek kolay degil ve bunu sayin baskan RECEP TAYYIP ERDOGAN bizden daha iyi biliyor. lutfen devlet ve adalet gercek görevini yapsin ve bu cirkinliklere dur desin. hesapbgunu zor gelir
  • vatandasvatandas9 sa önce
    meclise 65 adet chp eli ile pkk militani girmiskenmi idal cikaracaksiniz guldurmeyin
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU7 sa önce
    YOK,YOK BUNLARA HEP İYİ MUAMELE EDİLSİN.YARGILANIRKEN DE GRAVAT TAKSINLAR.CEZALARI DÜŞÜRÜLSÜN.OOOH.NE GÜZEL.VATAN HAİNLERİNE,IRZ DÜŞMANLARINA ,VS... HEPSİNE İYİ MUAMELE EDİLSİN..BU YAZIM MECAZİ AMA. DEDİĞİM GİBİ ÖYLE OLDU.CEZALAR CAYDIRICI OLMADI.SUÇA ,SUÇLUYA YOL VERDİ.BÖYLE BİR ŞEYE KALKIŞTIĞINIZ VAKİT,TÜRKİYEDE SOSYAL,EKONOMİK. VS.. BÜTÜN DENGELERİN BOZULMASINI İSTEYEN ŞER GÜÇLER,KÖPEKLER DİŞLERİNİ GÖSTERİP,AYAĞA KALKTI.DEMOKRASİ ELDEN GİDİYOOR,GERİCİLEER,FAŞİSTLEEER...DİYE...
  • aliali3 sa önce
    Melih bey keşke dediğiniz olsa... bıktık yaratalınanlar yaratanının kanunlarınımı beğenmiyor ! yeter artık yeter bilmem nerelerinden uydurdukları kanunlarla verdiğiniz ceza yada mükafatların cezasını ahirette cezası var yeterrrr
  • Milletin iradesiMilletin iradesi13 sa önce
    Melih başkanın bu mahlukları en iyi ceza bu çocukların ,madurların acılı ailelerine teslim edilmeli , inanın bunu refaranduma götürsek chp hariç herkez evet der.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Kesinlikle Doğru Söylüyor. Yoksa, Daha Çok Çocuk Kurban Verilir.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu4 sa önce
    hayır ne şekilde o cana kıydıysa AYNI ŞEKİLDE AYNISI İLE ÖLDÜRÜLMELİ BAŞKA BİR ŞEKİLDE NE ADALET YERİNİ BULUR NEDE İNSANLAR NEDE AİLESİ HUZUR BULUR HUZUR VE ADALET İÇİN AYNISI İLE ÖLDÜRÜLMELİ.
  • HaşimHaşim4 sa önce
    İdam Amerika da var. Her şeyden önemlisi Yüce kitabımızda var.Kısasa kısas Allah (C.C) emri . Artık bu gibi suçlar için lütfen idam cezası çıksın. Alçak şerefsiz zalimler bu yavrucakları öldürürken aynı zamanda kendi ipini çekeceğini bilmeli. En kısı samanda İDAM,İDAM,İDAM.
  • Abdurrahman HafızağalarAbdurrahman Hafızağalar2 sa önce
    Doğruya doğru..
  • ihsanihsan6 sa önce
    idam şart bu olmadan ne terörün nede cinayetlerin önüne geçilir allahu-teala söylüyor ben söylemiyorum
  • fikret günalfikret günal2 sa önce
    mehmet denilen fetöcü aşağılıkasıl sen ve senin gibiler çöplüksünüz.allah belanızı verecek sizin
  • nn9 sa önce
    Katılıyorum biz de yazdıkvekiller ve emir makaminda duranlar böylebişey suç işleyenlerhalkın önünde asilmali yoksa kusura bakmayın beddua ve lanet okuyacağız bu vekiline kapsarcunkupasif durduğu için boylesuclari destekliyorolmalı
  • YalnizKurtYalnizKurt12 sa önce
    Bu sahisi nasil muhatap alip haber yapabiliyorsunuz anlamadim, onun soyledigini herkez diyor!
  • KanuniKanuni10 sa önce
    Asmak gerekli demek yetmiyor. Urgan atan ile önüme gelirse imzalarım diyenlerin de birşeyler yapması lazım yoksa şehitler de Niyazi olur diye düşünüyorum.
  • AhmedAhmed8 sa önce
    O zaman Burda işin ne git sözcü paçavrasinda yorum yaz
  • vatandaşın birivatandaşın biri13 sa önce
    Ne asılması? Maalesef kanunlardaki caydırıcı olmayan cezalar iyice azaltılıyor.
  • nuhnuh4 sa önce
    hem laikliği savunun hemde islamın yasalarında yasa isteyin yok böyle birşey bu suçun cezası ölümde başka suçlrın ceza ölüm değilmi devletin kendi genel evleri var ve ordaki kadınları tehtidlerle zorla satıyorlar önce devlet kendini assın
  • Yunus 16 Yunus 16 8 sa önce
    İDAM, BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BEY VERDİKLERİ SÖZÜ YERİNE GETİRMELİ. ÇOCUK TECAVÜZLERİ VE VATANA İHANET EDENLER İÇİN İDAM İDAM İDAM. ÜLKEMİZ DE İDAM CEZASI UYGULANMADIĞI SÜRECE TERÖR BİTMEZ.
  • vatandasvatandas9 sa önce
    meclise 65 adet chp eli ile pkk militani girmiskenmi idal cikaracaksiniz guldurmeyin
  • AliAli6 sa önce
    .... bu ülkenin hakimi var savcısı var kanunu var mahkemesi var ... Suçlunun cezasını hakim en ağır ceyı versin
  • Tuncay Tuncay 4 sa önce
    Türkiye de çocuklara karşı işlenen suçlara kesinlikle idam getirilmesi lazım.zavallı günahsızlara karşıher ne olursa olsun işlenen suçun cezası ölüm olması gerekir.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi13 sa önce
    Melih başkanın bu mahlukları en iyi ceza bu çocukların ,madurların acılı ailelerine teslim edilmeli , inanın bunu refaranduma götürsek chp hariç herkez evet der.
  • abdulcabbarabdulcabbar9 sa önce
    DİŞE DİŞ, CANA CAN, HERKES TAMI TAMINA YAPTIĞININ BİRE BİR KARŞILIĞIYLA CEZA GÖRMELİ...BU CEZAYI AFFEDENLER BU HAKKI NASIL KENDİLERİNDE GÖREBİLİYORLAR Kİ??? ONU AFFETME YETKİSİ SADECE ÖLEN ŞAHISTADIR...O DA DÜNYADA YOKTUR...O ZAMAN ONU ÖLDÜREN ÖLDÜRÜLMELİDİR...KISASTE HAYAT VARRR...YOKSA O KATİLLERDEN BAŞINIZI ALAMAZSINIZ...DEVLET O CANİYİ ÖLDÜRMEZSE O MAKTULÜN BABASINI KATİK YAPARSINIZ....
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