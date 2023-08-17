Melih Gökçek'ten çok sert 'Halil Konakcı' tepkisi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, solcu marjinallerin hedefindeki Halil Konakcı Hoca'ya destek verdi.
Halil Konakcı Hoca, Hatay konusundaki çarpıtılmış ifadeleri üzerinden hedefe kondu.
Kimileri Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemelerinde yargılamayı hayal ederken, kimileri de farklı şekillerde tehditler savurdu.
Solcu marjinallerin etkisinde kalan Diyanet İşleri Başkanlığı da Halil Konakcı Hoca hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Konakcı Hoca'ya yaşadığı zor günlerde bir destek de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.
Gökçek, "Halil Konakcı Türkiye'de inananların şuurlu sesidir. Üç soytarı doğrudan ses yükseltecek diye taviz yok." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO