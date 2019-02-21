Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı gönderide, "CHP baharı yakın" ifadelerini kullandı.21 Şubat 2019 Perşembe 11:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"CHP baharı yakın"
"CHP baharı yakın" diyen Melih Gökçek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin ardından "Muharrem İnce ya da Mustafa Sarıgül DSP'nin başına geçip Kılıçdaroğlu'nu ezecek" ifadesini kullandı.
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