Melih Gökçek'ten çok konuşulacak Diriliş Ertuğrul paylaşımı İzleyenleri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'daki nasihat sahnesi, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un bir sahnesini paylaştı. Ertuğrul'un nasihatlerini paylaştı Fenomen dizide Ertuğrul Bey karakterini canlandıran başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına verdiği nasihatlerin olduğu sahneyi paylaşan Melih Gökçek, Ertuğrul Bey'in sözlerini onaylayarak "İşte bu kadar" ifadesini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

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