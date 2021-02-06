Melih Gökçek'ten CHP'li Mansur'a başkanlık dersi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Keçiören Belediye Başkanı" olduğu dönemde kaydedilen bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Hizmet üretemeyip büyük bir "çapsızlık" örneği sergileyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a göndermede bulunan Gökçek paylaştığı videoda Keçiören'de ikamet eden çocuklar için yaptığı icraatlerden bahsetti.

Yıllar önce yaptığı hizmetleri bugün bile CHP'li Mansur Yavaş ve ekibinin yapamadığını ifade eden Gökçek, "Benim 34 sene önce yaptıklarımı sen şimdi yapsan seni ödüle boğarlar" dedi.

Gökçek paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mansur bu konuşmayı 34 sene önce Keçiören Belediye Başkanı iken yapmışım... Arşivi karıştırırken buldum... 34 sene önceki şartları düşünebiliyor musun... Benim 34 sene önce yaptıklarımı sen şimdi yapsan seni ödüle boğarlar... Talimat ver bürokratlarına bire bir yapsınlar"

Gökçek'in söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Gökçek’e destek mesajları atan sosyal medya kullanıcıları CHP'li Mansur Yavaş'ın işbilmezliğini de yerden yere vurdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;