Melih Gökçek'ten CHP'li isme teşekkür: Sözlerini alkışlıyorum

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı ve 251 vatandaşımızın şehit düştüğü hain darbe girişimi için “tiyatro” nitelemesinde bulunan CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Tiyatro miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi.” itirafına ilk yorum Melih Gökçek’ten geldi.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgür Özel’e ilk defa teşekkür ediyorum. Sözlerini alkışlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişimi için tiyatro diyenlere “Tiyatro miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi; rejime, meclise, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu.” sözleriyle cevap veren Özel’e yönelik olarak, “Umarım sizi bu fikrinizden vazgeçirmezler.” diye de ekledi.