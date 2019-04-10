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Seçim 2019 Sayfası

Melih Gökçek'ten bomba seçim açıklaması: 20 bin oy öne geçer

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
Melih Gökçek'ten bomba seçim açıklaması: 20 bin oy öne geçer

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki şaibeyle ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.

"Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sadece geçerli sayılmayan oylar sayıldı. 16.000 hırsızlık tespit edildi.

31.000 sandık tekrar sayılsa, her sandıktan bir CHP çalıntı oy tespit edilse Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Melih Gökçek
  3. İstanbul
  4. CHP
  5. Twitter

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  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer22 dk önce
    Melih..Gökçek'in..düşüncesine..katılıyorum.

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