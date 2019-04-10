Melih Gökçek'ten bomba seçim açıklaması: 20 bin oy öne geçer
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.10 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki şaibeyle ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
"Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."
Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Sadece geçerli sayılmayan oylar sayıldı. 16.000 hırsızlık tespit edildi.
31.000 sandık tekrar sayılsa, her sandıktan bir CHP çalıntı oy tespit edilse Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."
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