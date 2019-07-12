Melih Gökçek'ten bomba paylaşım: S-400'ler küçük S-500'ü bekliyor
Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'ye gelen ilk S-400'lerden sonra FETÖ firarisi Emre Uslu'nun, "Eğer S-400'leri alabilirlerse ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim." tweetini hatırlattı. Gökçek, Uslu için, "S-400’ün gelmesi üzerine terörist Emre Uslu bugün konuşmuş. Size haber vereyim istedim. 'S-400'ler küçük, ben S-500'leri bekliyorum.' demiş." ifadeleri ile sosyal medyayı sallayan bir mesaj paylaştı.12 Temmuz 2019 Cuma 22:45
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
FETÖ firarisi Emre Uslu, S-400'e ilişkin ABD ile yaşanan gerilim sürecinde vatan haini ifadelerine devam ederek, "Bir kenara not alın. RTE S-400 filan alamaz. Sıkar biraz. Eğer S-400'leri alabilirlerse ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim." diyerek bir ahlaksızlığa daha imza atmıştı.
Gözler 'Türkiye S-400 alamaz' diyen FETÖ'cü Emre Uslu'ya çevrildi
FETÖ'cü alçakların S-400 Tweetleri gündem oldu!
Bugün Türkiye'ye gelen ilk S-400'lerden sonra gözler FETÖ'cü alçaklara çevrildi. Emre Uslu'nun ahlaksız tweeti sosyal medyada gündem olurken en çok konuşulan cevap Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.
Gökçek: Uslu konuşmuş. 'S-400 küçük. S-500'ü bekleyeceğim.' demiş
Melih Gökçek, "S-400’ün gelmesi üzerine terörist Emre Uslu bugün konuşmuş. Size haber vereyim istedim. 'S-400'ler küçük, ben S-500'leri bekliyorum.' demiş." mesajını paylaştı.
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