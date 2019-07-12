Melih Gökçek'ten bomba paylaşım: S-400'ler küçük S-500'ü bekliyor Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'ye gelen ilk S-400'lerden sonra FETÖ firarisi Emre Uslu'nun, "Eğer S-400'leri alabilirlerse ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim." tweetini hatırlattı. Gökçek, Uslu için, "S-400’ün gelmesi üzerine terörist Emre Uslu bugün konuşmuş. Size haber vereyim istedim. 'S-400'ler küçük, ben S-500'leri bekliyorum.' demiş." ifadeleri ile sosyal medyayı sallayan bir mesaj paylaştı.

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