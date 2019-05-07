Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Bütün oylar sayılsa aradaki fark 140 bin
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.07 Mayıs 2019 Salı 22:51
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği kararla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.
"O’su bu'su yok, hırsız var hırsız" diyen Melih Gökçek, geçersiz oyların tamamının sayılması haline Binali Yıldırım'ın 140 bin fark öne geçeceğini söyledi.
İşte Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar...
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