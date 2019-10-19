Melih Gökçek'ten Barış Pınarı Harekatı tepkisi: Bu ayıp yeter, düzeltin bu yanlışı İran'da Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Melih Gökçek, "İran'a bu ayıp yeter" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek için Türk bayrağı paylaşan Traktör takımının futbolcusu Mehdi Bebri'ye İran Futbol Federasyonu (FFIRI) tarafından geçici olarak sahalardan men edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski BaşkanıMelih Gökçek, İran'a çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Batı ülkelerine karşı her zaman İran'ı desteklediğinin altını çizen Gökçek, "İran'a bu ayıp yeter" dedi. İşte Gökçek'in o açıklaması: "İran'a bu ayıp yeter. Düzelt bu yanlışı İran! Türkiye Batı'ya karşı hem İran'ın yanında yer alırken, bu ayrımcılığı nasıl yaparsınız?"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.