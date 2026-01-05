Melih Gökçek’ten Akit Medya’ya ziyaret

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Ankara’nın efsane Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu ve Akit TV’nin konuğu oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali İhsan Karahasanoğlu ağırladı. Akit TV haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında medya, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmeler yapıldı. Karahasanoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Gökçek’e teşekkür etti. Gökçek de Akit’in istikrarlı yayın çizgisini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

AKİT TV’YE KONUK OLDU

Melih Gökçek daha sonra Akit TV Haber Koordinatörü gazeteci-yazar Muharrem Coşkun’un hazırlayıp sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu. Programda gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gökçek, kendisi hakkında sıkça dile getirilen “Neden yargılanmıyor?” sorusuna tepki gösterdi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut yönetim döneminde çok büyük usulsüzlükler yapıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihinde böyle vurgun görülmedi. Ciddi şekilde üzerine gidilse, İstanbul bunun yanında hikâye kalır” dedi. Canlı yayında örnekler sıralayan Gökçek; tabut, kefen, ceset torbası, çöp torbası, karton bardak, tahta kaşık, maske ve konser harcamaları üzerinden milyarlarca liralık vurgun yapıldığını söyledi. Gökçek, “45-50 bin tabut alındı, ortada yok. 1 milyon 250 bin ceset torbası alındı, ortada yok. 145 milyon karton bardak alındı. Bunlar vurgun değilse beni mahkemeye versinler” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş’ın geçmişte kendi hakkında “109 soruşturma açıldı, 103’ünden takipsizlik aldım” sözlerini hatırlatan Gökçek, “O takipsizlik alınca adalet oluyor, ben 21 soruşturmadan takipsizlik alınca ‘Melih Gökçek yargılanmadan Türkiye’ye adalet gelmez’ deniliyor. Bu açık bir çifte standarttır” diye tepkisini dile getirdi. Kendisi hakkında açılan 21 soruşturmanın tamamından takipsizlik kararı aldığını belirten Gökçek, Danıştay ve Sulh Ceza Mahkemeleri sürecinde de beraat ettiğini söyledi. Hâlen sonuçlanmamış 4 dosya daha olduğunu kaydeden Gökçek, “Ben hukuktan kaçmadım, hepsinin hesabını verdim” dedi.

YATIYOR KALKIYOR ‘GÖKÇEK’ DİYOR

Programda, Mansur Yavaş’ın kendisini sürekli gündeme getirdiğinden de yakınan Melik Gökçek, “Benimle yatıyor, benimle kalkıyor. Ankara’daki her olumsuzluğu bana yüklüyor. Oysa bugün Ankara’daki sorunların tek sorumlusu kendisidir” ifadelerini kullandı. Ankara’nın efsane Başkanı Gökçek, kendisine yönelik suçlamalara sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Kim benimle ilgili konuşmazsa ben de konuşmam. Ama iftira varsa cevabını veririm” şeklinde konuştu.