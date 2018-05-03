Melih Gökçek'ten 'af' çıkışı sonrası bomba anket

YENİAKİT.COM.TR - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, son günlerde gündeme gelen ‘af’ konusu ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında affın çıkmasına destek veren Gökçek, bu durumda hapishanelerin boşalacağını ve devletin sırtındaki yükün azalacağını savundu. Affında mutlaka bazı suçları kapsamaması gerektiğini vurgulayan Gökçek, “Ve 5 yıl içinde yeni bir suç işleyen affedilen suçu birlikte yatmalı.” dedi. Gökçek, kesinlikle affedilmemesi gereken suçlar arasında ise terör suçları, tecavüz ve cinsel istismar suçları, casusluk suçları ve aile içi cinayet suçları olduğunu söyledi. Gökçek, diğer cinayet suçlarının, mazlum tarafın rızası olduğu takdirde kan parası koşuluyla affedilebileceğini savundu.

GÖKÇEK’TEN ÇİFTE ANKET

Af ile ilgili görüşlerini paylaşan Melih Gökçek, konuya ilişkin 2 de anket yayınladı. İlk ankette kullanıcılara ‘af çıkmalı mı?’ sorusuna yönelten Gökçek, diğer ankette ise ‘Terör, küçük çocuklara cinsel taciz, adam öldürme suçlarına idam gelmeli mi?” diye sordu.